Дуэйн Бэйкон эмоционально покинул площадку на старте матча и едва не сломал стул
Дуэйн Бэйкон едва не сломал стул от злости.
Атакующий защитник «Зенита» покинул площадку на первых секундах матча против «Локомотива-Кубань». Бэйкон пнул стул от злости, затем поднял его и бросил на пол.
Позже MVP сезона вернулся на паркет и продолжил игру.
«Зенит» принимает «Локо» на своей площадке в решающем 7-м матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ.
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Telegram-канал Единой лиги ВТБ
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