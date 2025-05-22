Дуэйн Бэйкон эмоционально покинул площадку на старте матча и едва не сломал стул

Дуэйн Бэйкон едва не сломал стул от злости.

Атакующий защитник «Зенита » покинул площадку на первых секундах матча против «Локомот ива-Кубань». Бэйкон пнул стул от злости, затем поднял его и бросил на пол.

Позже MVP сезона вернулся на паркет и продолжил игру.

«Зенит» принимает «Локо» на своей площадке в решающем 7-м матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ.