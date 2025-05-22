Антон Астапкович: «Надеемся, что Курбанов успеет вернуться»

Антон Астапкович выразил надежду, что Никита Курбанов успеет вернуться к финалу.

«Стараемся больше работать над своими физическими кондициями, не терять форму, не терять игровой ритм, отрабатываем свои взаимодействия, которые могли бы подойти к обеим командам.

Курби – это кремень нашей защиты. Очень весомая потеря, постараемся закрыть все дыры. Надеемся, что он успеет вернуться. Постараюсь делать все, что могу, чтобы выступить на этой позиции.

Не могу сказать, что какой-то соперник нам будет предпочтительнее. «Зенит » и «Локомотив-Кубань » борются и на площадке, за ее пределами. Им хочется побыстрее разобраться, а для лиги очень хорошая серия», – рассказал форвард ЦСКА в эфире студии Единой лиги ВТБ.

Курбанов перенес операцию по поводу перелома одной из костей кисти правой руки. Сроки восстановления 38-летнего игрока пока не определены.