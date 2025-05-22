Стивен Эй Смит о Тайризе Халибертоне: «Статус суперзвезды предназначен для избранных, и я не считаю его таковым»
Стивен Эй Смит не считает Тайриза Хэлибертона суперзвездой.
«Я хотел, чтобы «Никс» выбрали Халибертона на драфте, запомните это. Я считаю, что он чертовски хороший игрок. Я считаю, что он звезда этой лиги. Но статус суперзвезды предназначен для избранных, и я не считаю его таковым.
Я знаю, что он проявляет себя в решающие моменты. Нужно отдать ему должное. Он мне очень нравится, я всегда это говорил. Но разве важные попадания делают тебя суперзвездой? Разве Роберт Орри был суперзвездой? Никто не забросил столько важных мячей, сколько забросил он.
Я не сравниваю Халибертона с Робертом Орри. Я говорю о важных попаданиях. То, что Халибертон проявляет себя в клатче и забрасывает важные мячи, не делает его суперзвездой», – заявил эксперт ESPN.
Кто станет чемпионом НБА?6098 голосов
Оклахома
Миннесота
Индиана
Нью-Йорк
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт First Take в соцсети X
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости