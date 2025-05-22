Рик Карлайл об «удушающем» жесте: «Тайриз Халибертон заслужил право делать все, что он пожелает»

Рик Карлайл прокомментировал эмоции Тайриза Халибертона.

Разыгрывающий отпраздновал решающее попадание на последних секундах основного времени матча с «Никс» (138:135) жестом Реджи Миллера.

«Игроки могут позволить себе подобное. Это отражение их эмоций. Ничего особенного.

Сегодня на трибунах было полное безумие. Эта арена всегда оправдывает ожидания. На этом этапе сезона – это лучшее, что можно представить. В плей-офф больше всего и хочется испытать себя в самом враждебном окружении в борьбе против сильного соперника.

Это самый трудный этап сезона, в этих жестах нет ничего особенного, а Тайриз Халибертон заслужил право делать все, что он пожелает», – заключил главный тренер «Пэйсерс».