Рик Карлайл об «удушающем» жесте: «Тайриз Халибертон заслужил право делать все, что он пожелает»
Рик Карлайл прокомментировал эмоции Тайриза Халибертона.
Разыгрывающий отпраздновал решающее попадание на последних секундах основного времени матча с «Никс» (138:135) жестом Реджи Миллера.
«Игроки могут позволить себе подобное. Это отражение их эмоций. Ничего особенного.
Сегодня на трибунах было полное безумие. Эта арена всегда оправдывает ожидания. На этом этапе сезона – это лучшее, что можно представить. В плей-офф больше всего и хочется испытать себя в самом враждебном окружении в борьбе против сильного соперника.
Это самый трудный этап сезона, в этих жестах нет ничего особенного, а Тайриз Халибертон заслужил право делать все, что он пожелает», – заключил главный тренер «Пэйсерс».
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Майкла Скотто
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