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Аарон Несмит реализовал 6 трехочковых в последние 5 минут 4-й четверти с «Нью-Йорком»

Форвард «Индианы» переломил ход матча с «Никс».

За 5 минут до конца основного времени «Нью-Йорк» вел с разницей в 15 очков. Аарон Несмит в четвертой четверти набрал 20 очков, реализовав 6 из 7 трехочковых.

Его усилия помогли «Пэйсерс» сравнять счет под сирену об окончании четвертой четверти – 125:125.

«Индиана» победила в овертайме – 138:135.

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Опубликовал: Филипп Прокофьев
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