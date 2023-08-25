Форвард «Индианы» переломил ход матча с «Никс».

За 5 минут до конца основного времени «Нью-Йорк » вел с разницей в 15 очков. Аарон Несмит в четвертой четверти набрал 20 очков, реализовав 6 из 7 трехочковых.

Его усилия помогли «Пэйсерс» сравнять счет под сирену об окончании четвертой четверти – 125:125.

«Индиана » победила в овертайме – 138:135.