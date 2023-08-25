Аарон Несмит реализовал 6 трехочковых в последние 5 минут 4-й четверти с «Нью-Йорком»
Форвард «Индианы» переломил ход матча с «Никс».
За 5 минут до конца основного времени «Нью-Йорк» вел с разницей в 15 очков. Аарон Несмит в четвертой четверти набрал 20 очков, реализовав 6 из 7 трехочковых.
Его усилия помогли «Пэйсерс» сравнять счет под сирену об окончании четвертой четверти – 125:125.
«Индиана» победила в овертайме – 138:135.
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Опубликовал: Филипп Прокофьев
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