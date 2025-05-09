НБА. Второй раунд плей-офф. «Миннесота» примет «Голден Стэйт» во 2-м матче

Сегодня состоится один матч второго раунда плей-офф НБА.

«Миннесота » попытается сравнять счет в серии с «Голден Стэйт» (0-1), в составе которого из-за травмы отсутствует Стефен Карри.

НБА

Плей-офф

Второй раунд

«Голден Стэйт » ведет в серии – 1-0.

ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матчей – московское.