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НБА. Второй раунд плей-офф. «Миннесота» примет «Голден Стэйт» во 2-м матче

Сегодня состоится один матч второго раунда плей-офф НБА.

«Миннесота» попытается сравнять счет в серии с «Голден Стэйт» (0-1), в составе которого из-за травмы отсутствует Стефен Карри.

НБА

Плей-офф

Второй раунд

«Голден Стэйт» ведет в серии – 1-0.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Геннадий Ильин
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