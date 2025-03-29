НБА. «Детройт» примет «Кливленд», «Миннесота» сыграет с «Финиксом» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут семь матчей.

«Детройт » примет лидера Восточной конференции «Кливленд », борющийся за зону плей-ин «Финикс » встретится с претендующей на зону плей-офф «Миннесотой». НБА Регулярный чемпионат ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.