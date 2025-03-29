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НБА. «Детройт» примет «Кливленд», «Миннесота» сыграет с «Финиксом» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут семь матчей.

«Детройт» примет лидера Восточной конференции «Кливленд», борющийся за зону плей-ин «Финикс» встретится с претендующей на зону плей-офф «Миннесотой».

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
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