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Рейтинг лучших команд НБА. «Кливленд» остался первым, «Голден Стэйт» обошел «Лейкерс» в Топ-5, «Миннесота» поднялась на 6-ю строчку

НБА обновила еженедельный рейтинг лучших команд.

Тройка лидеров рейтинга не изменилась. «Голден Стэйт» поменялся местами с «Лейкерс» в Топ-5. «Миннесота» поднялась на 2 строчки и оказалась 6-й. Временное отсутствие Халибертона привело к падению «Индианы» на 4 пункта.

Полный рейтинг:

  1. «Кливленд» (предыдущее место – 1)

  2. «Оклахома» (2)

  3. «Бостон» (3)

  4. «Голден Стэйт» (5)

  5. «Лейкерс» (4)

  6. «Миннесота» (8)

  7. «Денвер» (6)

  8. «Нью-Йорк» (7)

  9. «Мемфис» (10)

  10. «Хьюстон» (11)

  11. «Милуоки» (13)

  12. «Клипперс» (12)

  13. «Индиана» (9)

  14. «Детройт» (14)

  15. «Сакраменто» (15)

  16. «Атланта» (16)

  17. «Орландо» (19)

  18. «Финикс» (18)

  19. «Портленд» (17)

  20. «Чикаго» (23)

  21. «Майами» (20)

  22. «Торонто» (24)

  23. «Сан-Антонио» (21)

  24. «Даллас» (22)

  25. «Бруклин» (26)

  26. «Новый Орлеан» (25)

  27. «Филадельфия» (27)

  28. «Вашингтон» (28)

  29. «Шарлотт» (29)

  30. «Юта» (30)

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт НБА
logoМемфис
logoНБА
logoОрландо
logoЛейкерс
logoЧикаго
logoБруклин
logoАтланта
logoЮта
logoМилуоки
logoБостон
logoХьюстон
logoДаллас
logoШарлотт
logoГолден Стэйт
logoМайами
logoИндиана
logoФиникс
logoВашингтон
logoДенвер
logoФиладельфия
logoТоронто
logoКливленд
logoСакраменто
logoКлипперс
logoНью-Йорк
logoПортленд
logoСан-Антонио
logoДетройт
logoНовый Орлеан
logoОклахома-Сити
logoМиннесота
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