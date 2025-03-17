Рейтинг лучших команд НБА. «Кливленд» остался первым, «Голден Стэйт» обошел «Лейкерс» в Топ-5, «Миннесота» поднялась на 6-ю строчку
НБА обновила еженедельный рейтинг лучших команд.
Тройка лидеров рейтинга не изменилась. «Голден Стэйт» поменялся местами с «Лейкерс» в Топ-5. «Миннесота» поднялась на 2 строчки и оказалась 6-й. Временное отсутствие Халибертона привело к падению «Индианы» на 4 пункта.
Полный рейтинг:
«Кливленд» (предыдущее место – 1)
«Оклахома» (2)
«Бостон» (3)
«Голден Стэйт» (5)
«Лейкерс» (4)
«Миннесота» (8)
«Денвер» (6)
«Нью-Йорк» (7)
«Мемфис» (10)
«Хьюстон» (11)
«Милуоки» (13)
«Клипперс» (12)
«Индиана» (9)
«Детройт» (14)
«Сакраменто» (15)
«Атланта» (16)
«Орландо» (19)
«Финикс» (18)
«Портленд» (17)
«Чикаго» (23)
«Майами» (20)
«Торонто» (24)
«Сан-Антонио» (21)
«Даллас» (22)
«Бруклин» (26)
«Новый Орлеан» (25)
«Филадельфия» (27)
«Вашингтон» (28)
«Шарлотт» (29)
«Юта» (30)
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт НБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости