Рейтинг лучших команд НБА. «Кливленд» остался первым, «Голден Стэйт» обошел «Лейкерс» в Топ-5, «Миннесота» поднялась на 6-ю строчку

НБА обновила еженедельный рейтинг лучших команд.

Тройка лидеров рейтинга не изменилась. «Голден Стэйт » поменялся местами с «Лейкерс» в Топ-5. «Миннесота » поднялась на 2 строчки и оказалась 6-й. Временное отсутствие Халибертона привело к падению «Индианы» на 4 пункта.

Полный рейтинг: