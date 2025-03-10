Рейтинг лучших команд НБА. «Кливленд» лидирует, «Уорриорз» пробились в Топ-5

НБА обновила еженедельный рейтинг лучших команд.

Тройка лидеров рейтинга осталась прежней. «Голден Стэйт » поднялся на 6 позиций и ворвался в Топ-5. Улучшили свои позиции «Атланта» (+5) и «Финикс» (+4). «Даллас» (-7) начал падение к нижней части списка.

Полный рейтинг: