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Рейтинг лучших команд НБА. «Кливленд» лидирует, «Уорриорз» пробились в Топ-5

НБА обновила еженедельный рейтинг лучших команд.

Тройка лидеров рейтинга осталась прежней. «Голден Стэйт» поднялся на 6 позиций и ворвался в Топ-5. Улучшили свои позиции «Атланта» (+5) и «Финикс» (+4). «Даллас» (-7) начал падение к нижней части списка.

Полный рейтинг:

  1. «Кливленд» (предыдущее место – 1)

  2. «Оклахома» (2)

  3. «Бостон» (3)

  4. «Лейкерс» (4)

  5. «Голден Стэйт» (11)

  6. «Денвер» (6)

  7. «Нью-Йорк» (5)

  8. «Миннесота» (10)

  9. «Индиана» (7)

  10. «Мемфис» (8)

  11. «Хьюстон» (9)

  12. «Клипперс» (14)

  13. «Милуоки» (12)

  14. «Детройт» (13)

  15. «Сакраменто» (17)

  16. «Атланта» (21)

  17. «Портленд» (16)

  18. «Финикс» (22)

  19. «Орландо» (19)

  20. «Майами» (18)

  21. «Сан-Антонио» (20)

  22. «Даллас» (15)

  23. «Чикаго» (25)

  24. «Торонто» (26)

  25. «Новый Орлеан» (23)

  26. «Бруклин» (24)

  27. «Филадельфия» (27)

  28. «Вашингтон» (29)

  29. «Шарлотт» (30)

  30. «Юта» (28)

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт НБА
logoНБА
logoДаллас
logoПортленд
logoБостон
logoОклахома-Сити
logoФиладельфия
logoШарлотт
logoОрландо
logoДетройт
logoНью-Йорк
logoХьюстон
logoБруклин
logoМиннесота
logoАтланта
logoЮта
logoИндиана
logoКливленд
logoГолден Стэйт
logoНовый Орлеан
logoМилуоки
logoДенвер
logoМайами
logoМемфис
logoКлипперс
logoВашингтон
logoСакраменто
logoТоронто
logoСан-Антонио
logoЛейкерс
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