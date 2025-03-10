Рейтинг лучших команд НБА. «Кливленд» лидирует, «Уорриорз» пробились в Топ-5
НБА обновила еженедельный рейтинг лучших команд.
Тройка лидеров рейтинга осталась прежней. «Голден Стэйт» поднялся на 6 позиций и ворвался в Топ-5. Улучшили свои позиции «Атланта» (+5) и «Финикс» (+4). «Даллас» (-7) начал падение к нижней части списка.
Полный рейтинг:
«Кливленд» (предыдущее место – 1)
«Оклахома» (2)
«Бостон» (3)
«Лейкерс» (4)
«Голден Стэйт» (11)
«Денвер» (6)
«Нью-Йорк» (5)
«Миннесота» (10)
«Индиана» (7)
«Мемфис» (8)
«Хьюстон» (9)
«Клипперс» (14)
«Милуоки» (12)
«Детройт» (13)
«Сакраменто» (17)
«Атланта» (21)
«Портленд» (16)
«Финикс» (22)
«Орландо» (19)
«Майами» (18)
«Сан-Антонио» (20)
«Даллас» (15)
«Чикаго» (25)
«Торонто» (26)
«Новый Орлеан» (23)
«Бруклин» (24)
«Филадельфия» (27)
«Вашингтон» (29)
«Шарлотт» (30)
«Юта» (28)
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт НБА
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