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«Даже не знаю, что ответить». Ник Нерс был озадачен уколом от отчисленного из «Сиксерс» Пола Рида

Пол Рид высказался по поводу ухода из «Филадельфии».

Центровой был отчислен летом после четырех лет в команде.

«Они думали, что проблема во мне», – посмеялся баскетболист в соцсетях над борющейся за высокое место на драфте командой.

Главного тренера Ника Нерса спросили об этом заявлении.

«Даже не знаю, что ответить. Мы, разумеется, не думали, что проблема была в нем», – признался тренер.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Пола Рида
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