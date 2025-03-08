Квентин Граймс: «Если бы не травмы, у «Сиксерс» был бы очень успешный сезон, уверен в этом после знакомства с командой»

Квентин Граймс поделился впечатлениями от нового клуба.

Защитник перешел в «Филадельфию» в обмен на Калеба Мартина и установил рекорд карьеры по результативности (44 очка) в победном матче с «Уорриорз» и рекорд по передачам (9) в игре с «Портлендом».

«Было трудно. Только я привык, как меня тут же обменяли. Но нужно сохранять концентрацию и продолжать показывать себя.

Все знают меня как «3&D», но я могу куда больше с мячом в руках.

Мне очень помогает Джоэл Эмбиид . Он всегда полон энергии. После знакомства с командой могу сказать, что если бы не травмы, у них был бы очень успешный сезон.

Мы часто проигрываем, но это из-за травм. Большинство из этих игр проходят в конкурентной борьбе. Мы побеждали бы с учетом присутствия наших звезд. А пока я стараюсь показывать свой потенциал и нацеленность на результат в каждом появлении на площадке», – рассказал Граймс .

«Он находит свое место даже с учетом конкуренции на его позиции. Хорошо находит позиции для атаки, здорово бросает. Проводит очень успешный отрезок», – оценил новобранца главный тренер Ник Нерс .