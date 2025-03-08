Ник Нерс собирается развивать молодежь «Филадельфии»

Ник Нерс оценил молодых игроков «Сиксерс».

«Намерен дать больше минут на площадке и возможностей отработки элементов Адему Боне (форвард, 21 год, 206 см).

Хочу, чтобы Джастин Эдвардс (форвард, 21 год, 203 см) прочувствовал ритм матчей НБА . Он отлично показывает себя.

Мы хотим, чтобы Рики Каунсил (защитник, 23 года, 198 см) выступал немного лучше. Ему нужно прибавить в контактной игре, защите и борьбе за отскоки. Он замечательный атлет. Мы хотим, чтобы он помогал бороться на щитах. Обеспечивал поддержку в защите. Атлетичный, быстрый баскетболист», – прокомментировал главный тренер свою ротацию.