Ник Нерс собирается развивать молодежь «Филадельфии»
Ник Нерс оценил молодых игроков «Сиксерс».
«Намерен дать больше минут на площадке и возможностей отработки элементов Адему Боне (форвард, 21 год, 206 см).
Хочу, чтобы Джастин Эдвардс (форвард, 21 год, 203 см) прочувствовал ритм матчей НБА. Он отлично показывает себя.
Мы хотим, чтобы Рики Каунсил (защитник, 23 года, 198 см) выступал немного лучше. Ему нужно прибавить в контактной игре, защите и борьбе за отскоки. Он замечательный атлет. Мы хотим, чтобы он помогал бороться на щитах. Обеспечивал поддержку в защите. Атлетичный, быстрый баскетболист», – прокомментировал главный тренер свою ротацию.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Сэма Диджованни
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