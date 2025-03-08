«Филадельфия» приближается к решению по методу лечения Джоэла Эмбиида
Ник Нерс обрисовал статус Джоэла Эмбиида.
Центровой «Филадельфии» завершил выступление в текущем сезоне из-за проблем с коленом. По словам главного тренера, клуб близок к принятию решения по методам лечения баскетболиста.
Ранее сообщалось, что операции может быть недостаточно для окончательного выздоровления, организация исследовала различные подходы, включая малоиспользуемые и экспериментальные.
Эмбиид пройдет очередное обследование сегодня.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Адама Ааронсона
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