«Филадельфия» приближается к решению по методу лечения Джоэла Эмбиида

Ник Нерс обрисовал статус Джоэла Эмбиида.

Центровой «Филадельфии» завершил выступление в текущем сезоне из-за проблем с коленом. По словам главного тренера, клуб близок к принятию решения по методам лечения баскетболиста.

Ранее сообщалось, что операции может быть недостаточно для окончательного выздоровления, организация исследовала различные подходы, включая малоиспользуемые и экспериментальные.

Эмбиид пройдет очередное обследование сегодня.