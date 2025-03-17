Тайрон Лю: «Мы учимся играть через Ленарда и Зубаца»
Тайрон Лю описал адаптацию команды на финальном отрезке чемпионата.
«Клипперс» приходилось справляться без главного «скорера» этого сезона защитника Нормана Пауэлла.
«Мы приходим к пониманию того, как задействовать наших парней. Учимся играть через Кавай Ленарда, Ивицу Зубаца, ну а с Джеймсом Харденом и так все понятно», – заключил главный тренер.
Пауэлл вернулся на площадку в игре с «Шарлотт» но набрал всего 7 очков за 22,7 минуты. «Клипперс» одержали разгромную победу со счетом 123:88.
«Нам надо побеждать в оставшихся матчах. Очевидно, Джеймс играет на высоком уровне, как и Зу. Они здорово и эффективно действуют индивидуально, Богдан Богданович тоже отлично играет, попадает из-за дуги. Команда думает коллективно, все попадают нужные броски», – заключил Кавай Ленард.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Orange County Register
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости