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Тайрон Лю: «Мы учимся играть через Ленарда и Зубаца»

Тайрон Лю описал адаптацию команды на финальном отрезке чемпионата.

«Клипперс» приходилось справляться без главного «скорера» этого сезона защитника Нормана Пауэлла.

«Мы приходим к пониманию того, как задействовать наших парней. Учимся играть через Кавай Ленарда, Ивицу Зубаца, ну а с Джеймсом Харденом и так все понятно», – заключил главный тренер.

Пауэлл вернулся на площадку в игре с «Шарлотт» но набрал всего 7 очков за 22,7 минуты. «Клипперс» одержали разгромную победу со счетом 123:88.

«Нам надо побеждать в оставшихся матчах. Очевидно, Джеймс играет на высоком уровне, как и Зу. Они здорово и эффективно действуют индивидуально, Богдан Богданович тоже отлично играет, попадает из-за дуги. Команда думает коллективно, все попадают нужные броски», – заключил Кавай Ленард.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Orange County Register
logoНорман Пауэлл
logoНБА
logoШарлотт
logoКлипперс
logoДжеймс Харден
logoИвица Зубац
logoТайрон Лю
logoКавай Ленард
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