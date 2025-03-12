Зайон Уильямсон оформил 2-й в карьере трипл-дабл (22+10+12) в победном матче с «Клипперс»

Зайон Уильямсон помог «Пеликанс» победить «Клипперс» (127:120).

Форвард «Нового Орлеана» оформил 2-й трипл-дабл в карьере.

На его счету 22 очка, 10 подборов и 12 передач при 5 потерях. Уильямсон реализовал 8 из 13 бросков с игры и 6 из 6 штрафных.

Си Джей Макколлум добавил 23 очка, 7 передач и 3 перехвата, забросив 5 из 9 из-за дуги.

Со стороны соперника разыгрывающий Джеймс Харден оформил дабл-дабл – 25 очков и 17 передач при 6 потерях. Форвард Кавай Ленард набрал 29 очков и 8 подборов (12 из 20 с игры, 4 из 8 из-за дуги).