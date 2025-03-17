31 очка Джеймса Хардена хватило для победы «Клипперс» над «Шарлотт»

Победа стала третьей подряд для «парусников».

Харден провел на площадке 31 минуту и набрал 31 очко (9 из 15 с игры, 4 из 7 из-за дуги, 9 из 9 с линии), 10 подборов и 7 передач.

Со стороны «Шарлотт » самым результативным стал Марк Уильямс , набравший 18 очков (9 из 15 с игры), 15 подборов и 7 передач за 25 минут на паркете.

«Клипперс » победили – 123:88.