Богдан Богданович обновил личный рекорд сезона, набрав 30 очков в победном матче с «Хит»
Богдан Богданович помог «Клипперс» справиться с «Майами» (119:104).
Сербский защитник провел самый результативный матч нынешнего сезона, набрав 30 очков, 10 подборов и 4 передачи. Богданович реализовал 11 из 16 бросков с игры, 4 из 7 трехочковых и 4 из 4 штрафных.
Центровой Ивица Зубац добавил 26 очков и 14 подборов.
Джеймс Харден был близок к трипл-даблу – 24 очка, 11 передач и 8 подборов.
Со стороны «Майами» выделился защитник Тайлер Хирро, набравший 31 очко, 6 подборов, 7 передач и 2 перехвата.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Swish Stats
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