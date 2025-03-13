Богдан Богданович обновил личный рекорд сезона, набрав 30 очков в победном матче с «Хит»

Богдан Богданович помог «Клипперс» справиться с «Майами» (119:104).

Сербский защитник провел самый результативный матч нынешнего сезона, набрав 30 очков, 10 подборов и 4 передачи. Богданович реализовал 11 из 16 бросков с игры, 4 из 7 трехочковых и 4 из 4 штрафных.

Центровой Ивица Зубац добавил 26 очков и 14 подборов.

Джеймс Харден был близок к трипл-даблу – 24 очка, 11 передач и 8 подборов.

Со стороны «Майами» выделился защитник Тайлер Хирро, набравший 31 очко, 6 подборов, 7 передач и 2 перехвата.