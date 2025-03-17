Центровой Рэйкуан Грэй близок к переходу в «Маккаби Тель-Авив»

«Маккаби» может подписать Рэйкуана Грэя.

Стороны близки к соглашению о переходе американского центрового (25 лет, 201 см).

Грэй в данный момент выступает за АЕК , набирая 11,1 очка, 5,2 подбора, 2 передачи и 1,5 перехвата в среднем в 20 матчах греческого чемпионата.