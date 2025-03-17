Центровой Рэйкуан Грэй близок к переходу в «Маккаби Тель-Авив»
«Маккаби» может подписать Рэйкуана Грэя.
Стороны близки к соглашению о переходе американского центрового (25 лет, 201 см).
Грэй в данный момент выступает за АЕК, набирая 11,1 очка, 5,2 подбора, 2 передачи и 1,5 перехвата в среднем в 20 матчах греческого чемпионата.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Маттео Андреани
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