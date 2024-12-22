Уэньин Гэбриэл может заменить Матиаса Лессора в «Панатинаикосе»

Уэньин Гэбриэл является главной целью «Панатинаикоса».

Центровой «Маккаби Тель-Авив », бывший партнер Кендрика Нанна по «Лейкерс» (2022–2023), возглавляет список главного тренера «Пао» Эргина Атамана. Греческий клуб попытается подписать 27-летнего южносуданского бигмена.

«Пао» ищет замену тяжелому форварду Матиасу Лессору , который выбыл на длительный срок с переломом малоберцовой кости.

Ранее «Маккаби» опроверг слухи об интересе афинского клуба к Джейлену Хорду.