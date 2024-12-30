Тель-авивский «Маккаби» не собирается расставаться с Дэвидом Деджулиусом

Тель-авивский «Маккаби» выступил с заявлением относительно Дэвида Деджулиуса.

Израильский клуб опроверг слухи о возможном уходе 25-летнего разыгрывающего.

«Дэвид – игрок «Маккаби», и мы его очень ценим. Хорошие баскетболисты постоянно привлекают интерес на рынке. Мы не можем контролировать все публикации команд и агентов, которые пытаются создавать определенные ситуации в своих интересах», – отмечается в заявлении «Маккаби ».

В 11 матчах Евролиги Деджулиус в среднем играет набирает 4,4 очка за игру.