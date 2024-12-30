Тель-авивский «Маккаби» не собирается расставаться с Дэвидом Деджулиусом
Тель-авивский «Маккаби» выступил с заявлением относительно Дэвида Деджулиуса.
Израильский клуб опроверг слухи о возможном уходе 25-летнего разыгрывающего.
«Дэвид – игрок «Маккаби», и мы его очень ценим. Хорошие баскетболисты постоянно привлекают интерес на рынке. Мы не можем контролировать все публикации команд и агентов, которые пытаются создавать определенные ситуации в своих интересах», – отмечается в заявлении «Маккаби».
В 11 матчах Евролиги Деджулиус в среднем играет набирает 4,4 очка за игру.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети «Маккаби»
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