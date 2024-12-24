0

Уэньин Гэбриэл официально перешел в «Панатинаикос»

Уэньин Гэбриэл сменил команду .

«Панатинаикос» официально объявил о переходе центрового (27 лет, 206 см) из «Маккаби Тель-Авив».

Уэньин заменит в составе выбывшего с переломом Матиаса Лессора.

Гэбриэл набирал в составе израильского клуба 5,8 очка, 4,7 подбора и 1,1 блок-шота за 15 минут в среднем в матчах Евролиги в этом сезоне.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети «Панатинаикоса»
переходы
logoМаккаби Тель-Авив
logoчемпионат Греции
logoTurkish Airlines EuroLeague
logoчемпионат Израиля
logoУэньин Гэбриэл
logoПанатинаикос
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Уэньин Габриэл станет игроком «Панатинаикоса»
1вчера, 13:00
Уэньин Гэбриэл может заменить Матиаса Лессора в «Панатинаикосе»
22 декабря, 16:45
Тревион Уильямс стал игроком «Маккаби Тель-Авив»
22 декабря, 14:44
Защитник сборной Южного Судана Мариал Шайок присоединился к «Маккаби» из Тель-Авива
414 ноября, 10:25Фото
Рекомендуем
Главные новости
Чендлер Парсонс о Эдвардсе и его критике судей: «В долгосрочной перспективе это только навредит»
только что
Комментатор Стефани Рэди раскритиковала Эмбиида за отношение к Дженне Шредер: «Мне как женщине многое хочется сказать!»
14 минут назад
Наталия Фураева о выходе Шведа на рынок: «ЦСКА хорошо укомплектован, но мы обсудим это с тренерским штабом»
1сегодня, 10:56
Чендлер Парсонс о худшем «+/-» в «Лейкерс» у Леброна: «Дурацкая статистика. Проблема не в нем»
6сегодня, 10:32
Премьер-лига. Женщины. «Спарта энд К» примет новосибирское «Динамо», МБА встретится с «Динамо» из Курска
сегодня, 10:18
Стив Керр о Куминге: «В последних двух играх он принимал плохие решения и совершал плохие броски, но сегодня сыграл как надо»
сегодня, 10:13
«Майами» планирует сохранить Джимми Батлера. Планы клуба может изменить лишь крупное предложение или деструктивное поведение игрока
4сегодня, 09:59
«Все нафик!» Алекса Аврамович на русском языке поздравил с Новым годом и призвал покупать билеты на матч в качестве подарка
2сегодня, 09:34Видео
Рефери Дженна Шредер о втором техническом Драммонда: «Я облажалась»
16сегодня, 09:05Видео
Тэйлор Дженкинс о критике современной атаки в НБА: «Надо смотреть, какие возможности дает защита соперника»
сегодня, 08:47
Ко всем новостям
Последние новости
Малик Бизли – Энтони Дэвису: «Просто выкрикнуть «Ааааа» не значит заработать фол»
3сегодня, 09:47Видео
Адриатическая лига. «Дубай» против «Игокеа»
сегодня, 08:03
У Джамала Мюррэя повреждение голеностопа. «Наггетс» надеются, что он вернется по ходу этой недели
1сегодня, 04:35
Чемпионат Италии. 29 очков Миротича помогли «Милану» обыграть «Трапани Шарк»
вчера, 20:12
Чемпионат Франции. Уорд и Шортс набрали 56 очков на двоих, «Париж» обыграл «Лимож»
вчера, 20:10
Чемпионат Турции. «Анадолу Эфес» крупно обыграл «Меркезефенди» в гостях
вчера, 19:24
Джалил Окафор и Ти Джей Уоррен – в лучшей пятерке по итогам Winter Showcase G-лиги
1вчера, 19:16Фото
Сабрина Ионеску стала последней участницей лиги Unrivaled
1вчера, 18:15
Андрей Стоякович опроверг слова Светислава Пешича о выборе сербской сборной
вчера, 13:50
Возвращение Рэйджона Такера в «Венецию» осложнилось травмой Уилла Клайберна
1вчера, 13:12
Рекомендуем