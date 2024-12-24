Уэньин Гэбриэл официально перешел в «Панатинаикос»
Уэньин Гэбриэл сменил команду .
«Панатинаикос» официально объявил о переходе центрового (27 лет, 206 см) из «Маккаби Тель-Авив».
Уэньин заменит в составе выбывшего с переломом Матиаса Лессора.
Гэбриэл набирал в составе израильского клуба 5,8 очка, 4,7 подбора и 1,1 блок-шота за 15 минут в среднем в матчах Евролиги в этом сезоне.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети «Панатинаикоса»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем