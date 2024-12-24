Уэньин Гэбриэл официально перешел в «Панатинаикос»

Уэньин Гэбриэл сменил команду .

«Панатинаикос » официально объявил о переходе центрового (27 лет, 206 см) из «Маккаби Тель-Авив ».

Уэньин заменит в составе выбывшего с переломом Матиаса Лессора.

Гэбриэл набирал в составе израильского клуба 5,8 очка, 4,7 подбора и 1,1 блок-шота за 15 минут в среднем в матчах Евролиги в этом сезоне.