  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Айзейя Хартенштайн: «Все увидели, как может помочь связка «больших». Мы продвинулись в области защиты»
0

Айзейя Хартенштайн: «Все увидели, как может помочь связка «больших». Мы продвинулись в области защиты»

«Оклахома» дала «Милуоки» набрать всего 105 очков.

«Тандер» обыграли «Бакс» в гостях – 121:105.

«Сегодня все увидели, как может помочь связка «больших». Многие обращают внимание на нашу атаку, и мы действительно сделали рывок в этом плане. Но мы продвинулись и в защите. Мы много общаемся с Четом Холмгреном по этому поводу. Думаю, что это играет свою роль.

Нам нужно было разделить позиции на площадке. Он играл на пятерке все это время, ему нужно было адаптироваться», – заключил центровой Айзейя Хартенштайн.

«Они стали лучше за те матчи, которые им удалось провести вместе, мы этого и ожидали. Они отличные баскетболисты, которые влияют на ход игры. Хотят действовать правильно. Раньше мы обычно встречались с соперниками, более ориентированными на игру на периметре, поэтому впечатление могло быть смазано. Сегодня мы применили связку «больших» по адресу, и они оказали огромное влияние», – поделился главный тренер команды Марк Дэйгнолт.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Oklahoman
logoЧет Холмгрен
logoМилуоки
logoНБА
logoАйзейя Хартенштайн
logoОклахома-Сити
logoМарк Дэйгнолт
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Айзейя Хартенштайн обновил рекорд карьеры по набранным очкам (24) в игре против «Милуоки»
сегодня, 05:33Видео
НБА может наказать «Оклахому» за нарушение политики по участию игроков в матчах
615 марта, 04:38
Чет Холмгрен: «Тренер правильно отправил меня на площадку, несмотря на фолы»
410 марта, 09:54
Главные новости
Док Риверс о защите «Оклахомы»: «Они связали нас, мы не могли открыться и показать свое нападение»
248 минут назад
Энтони Дэвис будет возвращать игровую форму в G-лиге
11сегодня, 17:28
Трэй Янг быстрее всех в истории НБА добрался до показателя в 2000 потерь
8сегодня, 17:15
Рейтинг лучших команд НБА. «Кливленд» остался первым, «Голден Стэйт» обошел «Лейкерс» в Топ-5, «Миннесота» поднялась на 6-ю строчку
3сегодня, 16:30
НБА. «Миннесота» примет «Индиану», «Голден Стэйт» сыграет с «Денвером» и другие матчи
10сегодня, 16:15
Бен Симмонс: «Баскетбол – это вся моя жизнь. Буду связан с ним и после окончания игровой карьеры»
5сегодня, 15:57
Бен Симмонс о трех сезонах реабилитации: «Это вытягивает все силы. Заставляет приносить жертвы»
2сегодня, 15:44
Кендрик Перкинс: «Считаю «Лейкерс» 2-й лучшей командой в Западной конференции»
12сегодня, 15:27
Купер Флэгг может вернуться к турниру NCAA после растяжения левого голеностопа
сегодня, 15:15
Джерико Симсу может потребоваться операция, центровой играет с травмой большого пальца правой руки
сегодня, 15:00
Ко всем новостям
Последние новости
Разыгрывающему «Басконии» Камару Болдуину потребуется операция на руке
сегодня, 17:05
Виктор Ганиенко: «Локо» можно играть домашние матчи в Сочи»
сегодня, 16:53
Виктор Ганиенко: «Вергун – адекватный человек, очень дисциплинированный, трезвенник. Заматереет и станет одним из лучших тренеров чемпионата»
сегодня, 16:45
Адриатическая лига. «Дубай» сыграет с «Партизаном», «Црвена Звезда» – с «Мегой»
сегодня, 16:05
Чемпионат Греции. «Марусси» – «Олимпиакос», «Арис» – «Панатинаикос»
1сегодня, 16:05
Чемпионат Турции. «Анадолу Эфес» принимает «Мерсин»
сегодня, 16:05
«Олимпиакос» отправил жалобу на непристойный жест Кендрика Нанна в офис Евролиги
сегодня, 13:52
Марко Симонович стал MVP четвертьфиналов Еврокубка
сегодня, 13:40Фото
«Хапоэль Тель-Авив» нацелился на приобретение Дарио Шарича
1сегодня, 13:08
Бэйкон, Захаров и Беленицкий – в символической пятерке недели Лиги ВТБ
сегодня, 12:56Фото