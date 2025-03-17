Айзейя Хартенштайн: «Все увидели, как может помочь связка «больших». Мы продвинулись в области защиты»
«Тандер» обыграли «Бакс» в гостях – 121:105.
«Сегодня все увидели, как может помочь связка «больших». Многие обращают внимание на нашу атаку, и мы действительно сделали рывок в этом плане. Но мы продвинулись и в защите. Мы много общаемся с Четом Холмгреном по этому поводу. Думаю, что это играет свою роль.
Нам нужно было разделить позиции на площадке. Он играл на пятерке все это время, ему нужно было адаптироваться», – заключил центровой Айзейя Хартенштайн.
«Они стали лучше за те матчи, которые им удалось провести вместе, мы этого и ожидали. Они отличные баскетболисты, которые влияют на ход игры. Хотят действовать правильно. Раньше мы обычно встречались с соперниками, более ориентированными на игру на периметре, поэтому впечатление могло быть смазано. Сегодня мы применили связку «больших» по адресу, и они оказали огромное влияние», – поделился главный тренер команды Марк Дэйгнолт.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий