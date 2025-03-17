Айзейя Хартенштайн: «Все увидели, как может помочь связка «больших». Мы продвинулись в области защиты»

«Оклахома» дала «Милуоки» набрать всего 105 очков.

«Тандер» обыграли «Бакс» в гостях – 121:105.

«Сегодня все увидели, как может помочь связка «больших». Многие обращают внимание на нашу атаку, и мы действительно сделали рывок в этом плане. Но мы продвинулись и в защите. Мы много общаемся с Четом Холмгреном по этому поводу. Думаю, что это играет свою роль.

Нам нужно было разделить позиции на площадке. Он играл на пятерке все это время, ему нужно было адаптироваться», – заключил центровой Айзейя Хартенштайн .

«Они стали лучше за те матчи, которые им удалось провести вместе, мы этого и ожидали. Они отличные баскетболисты, которые влияют на ход игры. Хотят действовать правильно. Раньше мы обычно встречались с соперниками, более ориентированными на игру на периметре, поэтому впечатление могло быть смазано. Сегодня мы применили связку «больших» по адресу, и они оказали огромное влияние», – поделился главный тренер команды Марк Дэйгнолт .