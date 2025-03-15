НБА может наказать «Оклахому» за нарушение политики по участию игроков в матчах
Игра «Тандер» с «Портлендом» 7 марта вызвала подозрение у НБА, так как стартовая пятерка «Оклахомы» (Гилджес-Александер, Дорт, Хартенштайн, Холмгрен, Уильямс) не принимала участия в матче, что противоречит политике лиги по участию игроков в играх.
Ранее на этой неделе штраф в 100000 долларов за подобное нарушение получила «Юта». Звезда «Джаз» Лаури Маркканен не играл с 22 февраля по 10 марта. Поводом для внимания лиги стала встреча с «Вашингтоном» 5 марта. В качестве повода для пропуска матчей были заявлены проблемы со спиной.
Пропуски игр звездными игроками «Филадельфии» Тайризом Макси и Полом Джорджем также находятся под пристальным вниманием НБА, так как пик драфта-2025 «Сиксерс» может оказаться у «Оклахомы», если он попадет в диапазон вне топ-6.
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