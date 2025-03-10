Чет Холмгрен: «Тренер правильно отправил меня на площадку, несмотря на фолы»

Центровой «Оклахомы» оценил философию Марка Дэйгнолта.

У Холмгрена было три нарушения в первой половине, но главный тренер «Тандер» принял решение, что тот должен вернуться на паркет еще до большого перерыва.

Холмгрен стал самым полезным игроком в составе «Оклахомы» по показателю плюс-минус. «Оклахома» одержала победу над «Денвером» – 127:103.

«Его философия точно такая же, как была бы у меня, будь я тренером. Какой смысл беречься в такой ситуации?! Часто бывает, что ты сажаешь кого-то на скамейку, а в итоге он заканчивает игру с двумя фолами, и ты упускаешь возможность, чтобы он играл. Если он выпускает меня на площадку, я должен играть. Он доверяет мне. Я все же получил пару фолов в ситуациях, где не должен был, но так бывает в игре.

Просто стараюсь делать что-то полезное, быть агрессивным. Тренер доверил мне быть на площадке. Так что я должен делать то, что нужно команде», – сказал Холмгрен.