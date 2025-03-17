Айзейя Хартенштайн обновил рекорд карьеры по набранным очкам (24) в игре против «Милуоки»
«Тандер» выиграли 10 из 11 последних матчей.
Хартенштайн также собрал дабл-дабл: 24 очка (11 из 15 с игры, 2 из 3 с линии) и 12 подборов за 32 минуты в игре.
Самым результативным игроком «Оклахомы» стал Шэй Гилджес-Александер, набравший 31 очко (11 из 27 с игры, 0 из 5 из-за дуги, 9 из 11 с линии), 2 подбора и 8 передач за 34 минуты на площадке.
Яннис Адетокумбо провел на паркете 36 минут и собрал трипл-дабл: 21 очко (7 из 15 с игры, 7 из 12 с линии), 12 подборов и 10 передач.
Несмотря на усилия Адетокумбо, «Тандер» одержали победу – 121:105.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
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