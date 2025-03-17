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Бен Симмонс о трех сезонах реабилитации: «Это вытягивает все силы. Заставляет приносить жертвы»

Бен Симмонс рассказал о своем пути к выздоровлению.

«У меня были 2 грыжи в двух местах в позвоночнике. Уже в «Нетс» я частично потерял чувствительность в левой ноге, и с этим тоже пришлось разбираться как можно скорее, это было очень серьезно.

Была очередная операция и затем реабилитация, после которой нам снова пришлось возвращать силу и физическую форму.

До этого были две операции на спине, после которых я почувствовал себя гораздо лучше и смог нормально двигаться.

Три сезона реабилитации вытягивают из тебя все силы. Это очень невесело. Приходится приносить жертвы. Каждое лето полностью посвятить этому. Делать все, чтобы оставаться здоровым, двигаться в нужном направлении в работе над своим телом. Это тоже часть профессии. Очень выматывает, нужно четко понимать свои цели и окружить себя нужными людьми. У меня получилось это прошлым летом, и я добился своего.

Люди не понимают объема работы. Силовые тренировки, мобильность, компенсация влияния травм на другие мышцы, комплексный контроль состояния организма. Все играет свою роль. Это очень утомительно. Диета, сон, отдых, строгое расписание, растяжки, силовые тренировки.

Это часть нашей работы, за это нам и платят», – заключил баскетболист.

Симмонс продолжил карьеру в «Клипперс» после отчисления из «Бруклина» в феврале.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ClutchPoints
logoБен Симмонс
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