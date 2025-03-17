Руи Хатимура должен вернуться в состав «Лейкерс» в течение этой недели

«Лейкерс» ожидают возвращения Руи Хатимуры.

Форвард не играет с начала марта из-за воспаления левого колена и должен вернуться на площадку на этой неделе.

Окончание реабилитации Хатимуры поможет проблемной передней линии команды, которая, наконец, дождалась возвращения «большого» из основной ротации. В победном матче с «Финиксом» принял участие центровой Джексон Хэйс , ранее недоступный из-за ушиба колена.

Хатимура провел 50 матчей в этом сезоне, набирая 13,3 очка и 5,2 подбора в среднем.