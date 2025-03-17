Руи Хатимура должен вернуться в состав «Лейкерс» в течение этой недели
«Лейкерс» ожидают возвращения Руи Хатимуры.
Форвард не играет с начала марта из-за воспаления левого колена и должен вернуться на площадку на этой неделе.
Окончание реабилитации Хатимуры поможет проблемной передней линии команды, которая, наконец, дождалась возвращения «большого» из основной ротации. В победном матче с «Финиксом» принял участие центровой Джексон Хэйс, ранее недоступный из-за ушиба колена.
Хатимура провел 50 матчей в этом сезоне, набирая 13,3 очка и 5,2 подбора в среднем.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Шэмса Чарании
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