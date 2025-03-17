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Джексон Хэйс: «Дончич – лучший разыгрывающий в лиге»

Хэйс считает, что словенцу не составляет труда находить передачами партнеров.

«Чувак, это лучший разыгрывающий в лиге, так что я уверен, что он отдаст мне передачу каждый раз, когда я буду открыт. Моя работа – создавать пространство для него. Это как в отношениях, оба должны внести свой вклад», – сказал Хэйс.

В сегодняшней игре против «Финикса» Джексон Хэйс набрал 19 очков (8 из 10 с игры, 3 из 7 с линии) и 6 подборов.

С приходом Дончича в «Лейкерс» средние показатели центрового выросли с 6,7 очка до 9,4 очка за матч.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Соцсети репортера Дэйва Макменамина
logoДжексон Хэйс
logoЛейкерс
logoНБА
logoЛука Дончич
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