«Олимпиакос» отправил жалобу на непристойный жест Кендрика Нанна в офис Евролиги
«Олимпиакос» решил оформить жалобу на разыгрывающего «Панатинаикоса».
Нанн показал средний палец по ходу дерби между «Олимпиакосом» и «Панатинаикосом» (76:74) в рамках Евролиги. Победители отправили официальную жалобу на поведение соперника в офис Евролиги для рассмотрения дисциплинарным комитетом.
Победа «Олимпиакоса» укрепила его место на вершине турнирной таблицы регулярного чемпионата (22-7).
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети BasketNews
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