«Олимпиакос» отправил жалобу на непристойный жест Кендрика Нанна в офис Евролиги

«Олимпиакос» решил оформить жалобу на разыгрывающего «Панатинаикоса».

Нанн показал средний палец по ходу дерби между «Олимпиакосом » и «Панатинаикосом » (76:74) в рамках Евролиги . Победители отправили официальную жалобу на поведение соперника в офис Евролиги для рассмотрения дисциплинарным комитетом.

Победа «Олимпиакоса» укрепила его место на вершине турнирной таблицы регулярного чемпионата (22-7).