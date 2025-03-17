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Билл Симмонс: «Лига Маверика Картера может переманить 5-7 суперзвезд НБА»

Журналист The Ringer рассказал о проекте лиги, конкурента НБА.

«Ты упомянул альтернативную лигу. Ее продвигает Маверик Картер, бизнес-партнер Леброна. Когда я впервые услышал об этом, то подумал, что это чушь. Не думал, что это реально, потому что изначально все считали, что эти ребята получат команду в Вегасе. Не думаю, что у них есть какие-то преимущества. На самом деле, есть другие группы, на которых я бы поставил прежде, чем на них.

Мне казалось, что это уловка – притворяться, будто они собирают деньги, просто чтобы бросить это дело, если им дадут команду в Вегасе. Но это не так.

У них куча денег для этого. Все, что я слышал, говорит о том, что это вроде как реально. Я не знаю, есть ли у них все деньги, но их достаточно. Могли бы вы, например, создать лигу из шести команд и убедить пять, шесть или семь звезд перейти к ним, когда их контракты истекут?!» – рассказал Симмонс.

Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: Подкаст Билла Симмонса
logoЛеброн Джеймс
logoБилл Симмонс
logoНБА
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