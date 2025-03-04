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Билл Симмонс посмеялся над Леброном: «Да это самая приятная эпоха для суперзвезд»

Эксперт отреагировал на слова Джеймса о тяжелой судьбе «лица лиги».

На прошлой неделе Леброн Джеймс заявил, что быть лицом НБА неприятно, потому что это предполагает обязательную критику со стороны медиа.

«Мне кажется, это самая приятная эпоха для суперзвезд, какая вообще была. Просто поразительно, что кто-то переживает из-за негатива. Для негатива есть другие причины, но если вы посмотрите на историю, загляните в 70-е, 80-е, 90-е, нулевые и как там относились к игрокам, то здесь вообще нельзя сравнивать.

Просто нелепо говорить о том, что негатив как-то связан с НБА. Это просто часть современной жизни – у людей теперь больше возможности высказываться», – отметил Симмонс.

Симмонс вспомнил, что в 80-е Джулиуса Ирвинга критиковали за то, что он не побеждал до прихода Мозеса Мэлоуна, Майкла Джордана – за эгоизм, в нулевых Айверсону доставалось за нарушение режима, а Шакилу О’Нилу – за лишний вес. Кроме того, журналисты регулярно нападали на Мэджика Джонсона, Лэрри Берда, Айзейю Томаса и Чарльза Баркли.

Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: Подкаст Билла Симмонса
logoЛеброн Джеймс
logoЛейкерс
logoНБА
logoБилл Симмонс
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