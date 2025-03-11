Билл Симмонс о травме Леброна: «Такое происходит, когда пытаешься успеть везде»

Эксперт считает, что состав неукомплектован, Джеймс пытается это компенсировать.

«Это проблема, когда тебе приходится затыкать дыры, успевать везде. Ты можешь выкладываться и играть хорошо в четверг вечером, но подобный уровень невозможно поддерживать долго. Нельзя взваливать на Леброна такую нагрузку в защите.

«Лейкерс» могут опуститься до четвертого или пятого места, так что встреча с «Уорриорз» в первом раунде кажется вполне возможной, и это будет безумная серия. Даже если у них нет центрового, я все еще не хочу с ними играть. Руи (Хатимура ) и Хэйс вернутся, так что нужно воспринимать «Лейкерс » всерьез», – сказал Симмонс .

Сегодня «озерники» провели первый матч после травмы Леброна Джеймса , в котором они уступили «Бруклину» – 108:111.