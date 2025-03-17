Джефф Тиг: «Батлер хорошо относился к Таунсу, но требовал денег»

Бывший игрок НБА рассказал, как был посредником между Батлером и Тибодо.

Джефф Тиг объяснил, зачем Джимми Батлер устроил конфликтную ситуацию на тренировке «Миннесоты».

«Джимми – совсем не примадонна. Вот что безумно. Джимми – это трудяга с завода. Но он просто хочет свои деньги. У него не было реальных проблем с КЭТом – с тем, как КЭТ играл, – но все свелось к деньгам.

Они продлили контракт КЭТу раньше, чем Джимми. И это было очевидно, КЭТ был на новичковом контракте. Срок продления подошел.

У Джимми оставалось около двух лет на действующем контракте. Но Джимми такой: «Я только что изменил историю этой франшизы». До того как он получил травму, мы были третьими на Западе. Он говорил: «Заплатите мне! Я сейчас на максимальном контракте!»

Чувак, это было безумием.

Я тогда был со всеми в хороших отношениях – звоню Джимми и Тибсу, как будто я посредник.

Тибс типа: «Джимми сегодня придет на тренировку?» Я позвонил Джимми: «Джимми, ты сегодня придешь на тренировку?» Джимми говорит: «Скажи этому козлу, чтобы заплатил мне». Я говорю: «Тибс, он сказал, чтобы ты заплатил ему». Тибс такой: «Джефф, я не могу заплатить ему прямо сейчас». Я говорю Джимми: «Они сказали, что заплатят тебе летом». Джимми такой: «Я не хочу летом – хочу сейчас, Ти!»

Клянусь Богом, я подумал: «Заплатите и мне тогда уж! Дайте мне лишние 10 или что-то в этом роде! Не знаю, почему именно я тут веду переговоры!» – сказал Тиг.