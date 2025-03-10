Карл-Энтони Таунс ответил Дрэймонду Грину: «Предпочитаю подходить ко всему с любовью, а не с ненавистью»
Форвард «Никс» ответил на обвинения в том, что он испугался Джимми Батлера.
Позднее оказалось, что Таунс не сыграл с «Голден Стэйт» из-за смерти лучшей подруги своей девушки.
«Я предпочитаю подходить ко всему с любовью, а не с ненавистью. Это все, что меня действительно волнует. Надеюсь, что никто не пройдет через то, через что прошел я, и эти дети — и то, через что пришлось пройти этим детям. Потерять родителя – это тяжело», – сказал Таунс.
Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: nypost
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