Дрэймонд Грин об игре против «Нью-Йорка»: «Было весело, Таунс вышел с дополнительной мотивацией»

Форвард «Уорриорс» получил удовольствие от игры с заряженным соперником.

Ранее на своем подкасте Грин заявил, что Таунс испугался Джимми Батлера и поэтому не участвовал во встрече с «Голден Стэйт » 5 марта.

На самом же деле центровой отсутствовал по личным причинам: погибла близкая подруга его девушки.

Во время сегодняшней игры «Уорриорс» и «Никс» Грин провоцировал Таунса, называя его «мягким» и вынуждая того получать персональные замечания.

«Было весело, правда весело. Мне нравится, когда КАТ так выступает: хорошо, жестко, контактно. Наверное, сегодня была самая контактная игра в его исполнении из тех, что я видел. У него была дополнительная мотивация, поэтому встреча получилось веселой.

Я видел, что он ответил вам тогда. Мне нравится сражаться, поэтому, если это заставило его играть жестче, то замечательно. Было видно, что Таунс вышел на площадку не побеседовать. Мне это понравилось, было весело», – сказал после матча Грин .

В игре против «Голден Стэйт» Карл-Энтони Таунс провел на паркете 30 минут и набрал 29 очков, 12 подборов и 3 передачи.

Дрэймонд Грин за 32 минуты на площадке набрал 9 очков, 4 подбора и 3 передачи.

Встреча закончилась победой «Уорриорс» – 97:94.