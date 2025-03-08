Джон Крочински: «Таунс не мягче, чем Батлер и Грин»

Журналист The Athletic написал о конфликте Таунса с игроками «Уорриорс».

Ранее Дрэймонд Грин обвинил форварда «Никс» в трусости из-за того, что тот не вышел на матч с «Голден Стэйт». На самом деле, Карл-Энтони Таунс пропускал встречу из-за смерти лучшей подруги своей девушки.

«Таунс действительно обладает совершенно другим характером, чем такие игроки, как Грин и Батлер, которые гордятся своей жесткостью, успешно эксплуатируют этот образ в плей-офф и добились больших успехов. Грин выиграл четыре чемпионата с «Уорриорз». Батлер привел «Майами» к двум финалам НБА.

Таунс всегда был известен более жизнерадостным характером, чем такие игроки, как Грин. Он ценит связи и семью и рассматривает баскетбол как возможность проявить себя, но не как то, что определяет его личность.

Всегда казалось, что главное различие между Батлером и Таунсом заключалось в том, что Батлер считал, будто Таунс не сталкивался с трудностями в детстве, как он сам. Действительно Таунс никогда не был бездомным ребенком, как Батлер. КАТ вырос с любящими родителями, был звездным новичком в школе и провел год в сильной команде Кентукки, прежде чем был выбран под первым номером на драфте «Вулвз» в 2015 году.

Батлер и Грин прошли более извилистый путь к славе. Батлер перешел из джуниор-колледжа в Маркетт, затем был выбран ближе к концу первого раунда драфта «Буллз» и вынужден был бороться за игровое время, прежде чем стал звездой. Грин был выбран во втором раунде, его недооценивали из-за недостатка роста, и в начале карьеры он был в тени Дэвида Ли, прежде чем стал одним из лучших защитников в истории лиги.

Но Таунс также показал себя не менее стойким. Он потерял мать и нескольких близких людей из-за COVID-19 во время пандемии. Он вернулся после операции на колене в конце прошлого сезона, а затем сыграл ключевую роль в сериях плей-офф с «Финиксом» и «Денвером» – и впервые за 20 лет «Вулвз» прошли первый раунд. Это другой вид стойкости, но все же это стойкость», – написал Джон Крочински.