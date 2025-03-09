Марк Дэйгнолт: «Айзейя Хартенштайн хорошо защищается против игроков типа Йокича»

Марк Дэйгнолт прокомментировал ключевое противостояние матча с «Денвером».

Главным оппонентом сербского центрового Николы Йокича будет Айзейя Хартенштайн .

«Он уже защищался против него в прошлом. Оборонялся против других баскетболистов похожего плана. Это одна из его самых сильных сторон», – заключил главный тренер «Тандер».

Специалист заметил, что в опеке лидера «Наггетс» будут участвовать все 5 игроков на площадке.