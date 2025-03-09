Марк Дэйгнолт: «Айзейя Хартенштайн хорошо защищается против игроков типа Йокича»
Марк Дэйгнолт прокомментировал ключевое противостояние матча с «Денвером».
Главным оппонентом сербского центрового Николы Йокича будет Айзейя Хартенштайн.
«Он уже защищался против него в прошлом. Оборонялся против других баскетболистов похожего плана. Это одна из его самых сильных сторон», – заключил главный тренер «Тандер».
Специалист заметил, что в опеке лидера «Наггетс» будут участвовать все 5 игроков на площадке.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Клементе Альмансы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости