«Программная победа. Можем гордиться своей системой». «Оклахома» справилась с «Портлендом» без игроков основы

Марк Дэйгнолт горд результатом «Тандер».

Команда победила «Блэйзерс» вторым составом (107:89). В матче не принимали участия Шэй Гилджес-Александер , Джейлен Уильямс , Чет Холмгрен , Айзейя Хартенштайн , Лу Дорт и Кэйсон Уоллес .

«Великолепная программная победа для нас. Мы можем гордиться ей, она свидетельствует о полной состоятельности нашей программы.

Парни, вышедшие на площадку, без всяких сомнений умеют играть. Но для победы нужна система, в которой они могут оставаться готовыми и уверенными в себе», – прокомментировал результат главный тренер «Оклахомы».

Только два игрока ротации на матче были выбраны в 1-м раунде драфта.