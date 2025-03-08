«Программная победа. Можем гордиться своей системой». «Оклахома» справилась с «Портлендом» без игроков основы
Марк Дэйгнолт горд результатом «Тандер».
Команда победила «Блэйзерс» вторым составом (107:89). В матче не принимали участия Шэй Гилджес-Александер, Джейлен Уильямс, Чет Холмгрен, Айзейя Хартенштайн, Лу Дорт и Кэйсон Уоллес.
«Великолепная программная победа для нас. Мы можем гордиться ей, она свидетельствует о полной состоятельности нашей программы.
Парни, вышедшие на площадку, без всяких сомнений умеют играть. Но для победы нужна система, в которой они могут оставаться готовыми и уверенными в себе», – прокомментировал результат главный тренер «Оклахомы».
Только два игрока ротации на матче были выбраны в 1-м раунде драфта.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Sports Illustrated
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