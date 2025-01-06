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Айзейя Хартенштайн и Трей Мерфи – авторы лучших моментов игрового дня НБА

НБА представила подборку лучших моментов игрового дня.

Топ-10 по итогам матчей 5 января возглавили Айзейя Хартенштайн («Оклахома») и Трей МерфиНовый Орлеан»).

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети НБА
logoНБА
logoНовый Орлеан
logoТрей Мерфи
logoОклахома-Сити
logoАйзейя Хартенштайн
logoБаскетбол - видео
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