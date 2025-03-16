Кевин Дюрэнт вступил в перепалку с Майком Буденхольцером

Между Кевином Дюрэнтом и Майком Буденхольцером произошла перепалка.

Во время тайм-аута в первой четверти матча «Финикса» против «Лейкерс» форвард поспорил с главным тренером о том, как нужно защищаться против Луки Дончича.

«Санз» проиграли стартовую четверть со счетом 15:31.