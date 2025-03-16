Видео
2

Кевин Дюрэнт вступил в перепалку с Майком Буденхольцером

Между Кевином Дюрэнтом и Майком Буденхольцером произошла перепалка.

Во время тайм-аута в первой четверти матча «Финикса» против «Лейкерс» форвард поспорил с главным тренером о том, как нужно защищаться против Луки Дончича.

«Санз» проиграли стартовую четверть со счетом 15:31.

Опубликовал: Геннадий Ильин
logoКевин Дюрэнт
logoЛейкерс
logoФиникс
logoНБА
logoМайк Буденхольцер
logoБаскетбол - видео
logoЛука Дончич
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Кевин Дюрэнт поругался с Джеем Краудером после матча с «Сакраменто»
сегодня, 06:12Видео
Джеймс Харден обошел Элвина Хэйса и стал 12-м в списке самых результативных игроков в истории НБА
11вчера, 10:12
«Миннесота» отказалась включать Джейдена Макдэниэлса в сделку по Кевину Дюрэнту
614 марта, 14:30
Шэй Гилджес-Александер обогнал Кевина Дюрэнта по скорости набора 10000 очков за «Оклахому»
2813 марта, 10:35Фото
Главные новости
ACB. «Реал» взял верх над «Басконией», «Барселона» в гостях обыграла «Андорру» и другие матчи
34 минуты назад
Макс Кристи о скандировании «Увольте Нико»: «Мы профессионалы, наша задача — выходить и выступать, независимо от обстоятельств»
37 минут назад
Пи Джей Вашингтон: «Нам надоело слушать всю эту чушь про «увольте Нико»
448 минут назад
«Орландо» прервал серию «Кливленда» из 16 побед подряд
458 минут назад
По словам Джей Джей Редика, Леброн Джеймс вернется со дня на день
2сегодня, 19:39
NCAA. Big Ten. Финал. Мичиган Влада Голдина сыграет с Висконсином
4сегодня, 18:13
Джимми Батлер о своей роли в «Уорриорз»: «Когда придет мое время, вы узнаете»
11сегодня, 17:49
Леброн Джеймс провел первую тренировку после травмы
10сегодня, 17:37
НБА. «Лейкерс» примут «Финикс», «Кливленд» сыграет с «Орландо» и другие матчи
84сегодня, 17:01Live
Джефф Тиг: «Яннис Адетокумбо не может функционировать и играть, если не видит брата»
4сегодня, 17:00
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Греции. «Перистери» выиграл у «Колоссоса», «Паниониос» уступил «Промитеасу»
через 0
Адриатическая лига. «Цедевита-Олимпия» выиграла у «Задара», «Будучность была сильнее «Борац Чачака»
29 минут назад
Чемпионат Турции. «Тофаш» обыграл «Дарушафаку», «Тюрк Телеком» был сильнее «Петким Спора» и другие результаты
33 минуты назад
Андрей Кириленко о победе «Уралмаша» в Кубке России: «Не считаю, что это была легкая победа»
сегодня, 19:04
Сергей Козин: «Уралмаш» заслуженно выиграл Кубок России. Он целенаправленно готовится к этому турниру»
сегодня, 18:41
Ростислав Вергун о победе в Кубке России: «Показали сами себе, что у нас есть потенциал»
сегодня, 18:34
Андрей Ватутин: «Уверен, что лига проведет профессиональный анализ того, как так получилось, что команды набрали 70 фолов на двоих»
сегодня, 18:17
Велимир Перасович: «Очень жаль, что «Самара» потеряла ту команду, которая была у нее в начале сезона»
сегодня, 17:52
«Торонто» подпишет Колина Каслтона еще на 10 дней
сегодня, 16:12
УНИКС обновил рекорд результативности в матче с «Самарой» – 120:64
сегодня, 15:50