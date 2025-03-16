Кевин Дюрэнт вступил в перепалку с Майком Буденхольцером
Между Кевином Дюрэнтом и Майком Буденхольцером произошла перепалка.
Во время тайм-аута в первой четверти матча «Финикса» против «Лейкерс» форвард поспорил с главным тренером о том, как нужно защищаться против Луки Дончича.
«Санз» проиграли стартовую четверть со счетом 15:31.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости