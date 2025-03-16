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Кевин Дюрэнт поругался с Джеем Краудером после матча с «Сакраменто»

Лидер «Санс» обменялся колкими репликами с игроком «Кингс».

Накануне «Финикс» одержал победу над «Сакраменто» – 122:106. Уходя с площадки, Дюрэнт крикнул Краудеру: «Если хочешь подраться, сделай что-то для этого».

Между игроками встали работники клуба.

После матча Дюрэнт заявил, что не знает, кто такой Джей Краудер.

Опубликовал: Филипп Прокофьев
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