Кевин Дюрэнт поругался с Джеем Краудером после матча с «Сакраменто»

Лидер «Санс» обменялся колкими репликами с игроком «Кингс».

Накануне «Финикс» одержал победу над «Сакраменто» – 122:106. Уходя с площадки, Дюрэнт крикнул Краудеру: «Если хочешь подраться, сделай что-то для этого».

Между игроками встали работники клуба.

После матча Дюрэнт заявил, что не знает, кто такой Джей Краудер.