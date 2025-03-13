Шэй Гилджес-Александер обогнал Кевина Дюрэнта по скорости набора 10000 очков за «Оклахому»
Шэй Гилджес-Александер взял планку в 10000 очков за «Тандер» в «регулярках».
Защитнику «Оклахомы» понадобилось на 13 матчей меньше, чем известному форварду, чтобы добиться этого результата. Дюрэнт был на 2 года моложе, когда добился этого показателя.
Гилджес-Александер провел 1-й год своей карьеры в «Клипперс».
Разыгрывающему потребовались 427 матчей чтобы взять планку в 10000 очков за карьеру в НБА.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети NBA on ESPN
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