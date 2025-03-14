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«Миннесота» отказалась включать Джейдена Макдэниэлса в сделку по Кевину Дюрэнту

«Тимбервулз» активно интересовались Кевином Дюрэнтом этой зимой.

Клуб был среди наиболее активных партнеров по переговорам об обмене звездного форварда.

«Миннесота» отказалась рассматривать включение двух баскетболистов в обсуждение возможной сделки – звездного защитника Энтони Эдвардса и 24-летнего форварда Джейдена Макдэниэлса.

Основой предложения «Тимбервулвз», по сообщению репортера Майкла Скотто, являлись новобранцы команды форвард Джулиус Рэндл и защитник Донте Дивинченцо.

На данный момент «Миннесота» выиграла 11 последних матчей с участием Рэндла.

Ожидается, что команда снова войдет в число претендентов на Дюрэнта, который, по мнению экспертов, будет обменян этим летом.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: HoopsHype
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