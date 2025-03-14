«Миннесота» отказалась включать Джейдена Макдэниэлса в сделку по Кевину Дюрэнту
«Тимбервулз» активно интересовались Кевином Дюрэнтом этой зимой.
Клуб был среди наиболее активных партнеров по переговорам об обмене звездного форварда.
«Миннесота» отказалась рассматривать включение двух баскетболистов в обсуждение возможной сделки – звездного защитника Энтони Эдвардса и 24-летнего форварда Джейдена Макдэниэлса.
Основой предложения «Тимбервулвз», по сообщению репортера Майкла Скотто, являлись новобранцы команды форвард Джулиус Рэндл и защитник Донте Дивинченцо.
На данный момент «Миннесота» выиграла 11 последних матчей с участием Рэндла.
Ожидается, что команда снова войдет в число претендентов на Дюрэнта, который, по мнению экспертов, будет обменян этим летом.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: HoopsHype
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости