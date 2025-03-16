«Орландо» прервал серию «Кливленда» из 16 побед подряд

Рекордная победная серия «Кавальерс» прервана.

«Орландо » нанес поражение «Кливленду » в гостях со счетом 108:103 и прервал его серию из 16 побед подряд.

«Кавальерс» потерпели первое поражение с 4 февраля, тогда они проиграли «Селтикс» – 105:112. 16 побед подряд стали рекордной победной серией в истории клуба.

«Кливленд» начал сезон-2024/25 с серии из 15 побед подряд, которая была прервана проигрышем «Бостону» 19 ноября. Команда Кенни Аткинсона продолжает лидировать в регулярном чемпионате с результатом 56-11.