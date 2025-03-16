4

«Орландо» прервал серию «Кливленда» из 16 побед подряд

Рекордная победная серия «Кавальерс» прервана.

«Орландо» нанес поражение «Кливленду» в гостях со счетом 108:103 и прервал его серию из 16 побед подряд.

«Кавальерс» потерпели первое поражение с 4 февраля, тогда они проиграли «Селтикс» – 105:112. 16 побед подряд стали рекордной победной серией в истории клуба.

«Кливленд» начал сезон-2024/25 с серии из 15 побед подряд, которая была прервана проигрышем «Бостону» 19 ноября. Команда Кенни Аткинсона продолжает лидировать в регулярном чемпионате с результатом 56-11.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Yahoo! Sports
logoКливленд
logoОрландо
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
НБА. «Лейкерс» примут «Финикс», «Кливленд» сыграет с «Орландо» и другие матчи
84сегодня, 17:01Live
«Оклахома» стала новым букмекерским фаворитом на чемпионство в НБА. «Бостон» – второй, «Кливленд» – третий
14вчера, 17:40
«Кливленд» одержал 16-ю победу подряд. Это самая длинная серия в истории клуба
3вчера, 05:52
НБА. 44 очков от Морэнта не хватило «Мемфису» в матче с «Кливлендом», «Денвер» вырвал победу у «Лейкерс» и другие матчи
186вчера, 05:00
Главные новости
Кевин Дюрэнт вступил в перепалку с Майком Буденхольцером
24 минуты назадВидео
ACB. «Реал» взял верх над «Басконией», «Барселона» в гостях обыграла «Андорру» и другие матчи
33 минуты назад
Макс Кристи о скандировании «Увольте Нико»: «Мы профессионалы, наша задача — выходить и выступать, независимо от обстоятельств»
36 минут назад
Пи Джей Вашингтон: «Нам надоело слушать всю эту чушь про «увольте Нико»
447 минут назад
По словам Джей Джей Редика, Леброн Джеймс вернется со дня на день
2сегодня, 19:39
NCAA. Big Ten. Финал. Мичиган Влада Голдина сыграет с Висконсином
4сегодня, 18:13
Джимми Батлер о своей роли в «Уорриорз»: «Когда придет мое время, вы узнаете»
11сегодня, 17:49
Леброн Джеймс провел первую тренировку после травмы
10сегодня, 17:37
НБА. «Лейкерс» примут «Финикс», «Кливленд» сыграет с «Орландо» и другие матчи
84сегодня, 17:01Live
Джефф Тиг: «Яннис Адетокумбо не может функционировать и играть, если не видит брата»
4сегодня, 17:00
Ко всем новостям
Последние новости
Адриатическая лига. «Цедевита-Олимпия» выиграла у «Задара», «Будучность была сильнее «Борац Чачака»
28 минут назад
Чемпионат Турции. «Тофаш» обыграл «Дарушафаку», «Тюрк Телеком» был сильнее «Петким Спора» и другие результаты
32 минуты назад
Андрей Кириленко о победе «Уралмаша» в Кубке России: «Не считаю, что это была легкая победа»
сегодня, 19:04
Сергей Козин: «Уралмаш» заслуженно выиграл Кубок России. Он целенаправленно готовится к этому турниру»
сегодня, 18:41
Ростислав Вергун о победе в Кубке России: «Показали сами себе, что у нас есть потенциал»
сегодня, 18:34
Андрей Ватутин: «Уверен, что лига проведет профессиональный анализ того, как так получилось, что команды набрали 70 фолов на двоих»
сегодня, 18:17
Велимир Перасович: «Очень жаль, что «Самара» потеряла ту команду, которая была у нее в начале сезона»
сегодня, 17:52
«Торонто» подпишет Колина Каслтона еще на 10 дней
сегодня, 16:12
УНИКС обновил рекорд результативности в матче с «Самарой» – 120:64
сегодня, 15:50
Деян Бодирога поддержал протесты студентов в Сербии
1сегодня, 15:39