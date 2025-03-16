«Орландо» прервал серию «Кливленда» из 16 побед подряд
Рекордная победная серия «Кавальерс» прервана.
«Орландо» нанес поражение «Кливленду» в гостях со счетом 108:103 и прервал его серию из 16 побед подряд.
«Кавальерс» потерпели первое поражение с 4 февраля, тогда они проиграли «Селтикс» – 105:112. 16 побед подряд стали рекордной победной серией в истории клуба.
«Кливленд» начал сезон-2024/25 с серии из 15 побед подряд, которая была прервана проигрышем «Бостону» 19 ноября. Команда Кенни Аткинсона продолжает лидировать в регулярном чемпионате с результатом 56-11.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Yahoo! Sports
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