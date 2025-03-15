«Оклахома» стала новым букмекерским фаворитом на чемпионство в НБА. «Бостон» – второй, «Кливленд» – третий
В НБА обновился букмекерский фаворит на чемпионство.
Перед сезоном главным фаворитом котировался «Бостон» с коэффициентом 4.00. Второй шла «Оклахома» (8.50), третьей – «Филадельфия».
В апреле впервые за сезон сменился фаворит. Им стала «Оклахома».
Победитель НБА в сезоне-2024/25 по версии букмекеров:
Опубликовала: Венера Кравченко
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