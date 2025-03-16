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Андрей Кириленко о победе «Уралмаша» в Кубке России: «Не считаю, что это была легкая победа»

Андрей Кириленко не считает победу «Уралмаша» в финале Кубка России легкой.

«Я не считаю, что это была легкая победа. Это выглядело так. Было три момента, когда «Нижний Новгород» мог вернуться, но был не их вечер.

«Уралмаш» забрал полностью щит, когда ты проигрываешь этот элемент постоянно – шансов нет. Это было ключевым моментом. Плюс у нижегородцев совсем не шел бросок. Вообще, все команды «Финала четырех» оставили хорошие впечатление о себе», – сказал президент РФБ.

«Уралмаш» обыграл «Пари НН» в финальном матче Кубка России (77:53) и впервые в истории стал обладателем трофея.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: ТАСС
logoУралмаш
logoАндрей Кириленко
logoБК Пари Нижний Новгород
logoРФБ
Кубок России
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