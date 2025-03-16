Ростислав Вергун о победе в Кубке России: «Показали сами себе, что у нас есть потенциал»

Ростислав Вергун прокомментировал победу «Уралмаша» в Кубке России.

«Большое событие для клуба. Хочу лично поздравить президента команды, представляю, насколько он этого хотел. Также поздравляю болельщиков. Надеюсь, это станет началом долгого пути. Ребята уже в таком возрасте, когда готовы делать серьезные вещи. Соглашусь, что мы «на бумаге» были сильнее.

Тренер соперника Сергей Козин говорил, что понимает, как вы будете играть. Смогли ли кого‑то удивить?

Я рад, что мы никого не удивили. Мы выиграли эту игру с большим гандикапом. Легионеры внесли свою роль и отлично сыграли. Как игроки, пришедшие из «Самары» пришли и хорошо адаптировались. Мы показали сами себе, что у нас есть потенциал. Володя Ивлев, снимаю шляпу. Человек, который показал высокий уровень баскетбола. Я бы назвал его x‑фактором. Соперник защищался, бился всей командой. Но объективно, «Уралмаш» был лучшей командой этого Кубка.

Что для вас значит эта победа?

Побед много не бывает. Каждый трофей имеет свою историю. Этот Кубок России навсегда останется в нашей памяти — первый, красивый.

Доминирование на щите было установкой?

Я видел, что мои игроки приехали сюда выиграть трофей. Когда видишь у баскетболиста в глазах бесстрашие, ты понимаешь, что его не остановить. На таком уровне не каждый в состоянии забивать 20+ очков», — сказал главный тренер «Уралмаша ».

Екатеринбургский клуб обыграл «Пари НН» в финальном матче Кубка России (77:53) и впервые в истории стал обладателем трофея.