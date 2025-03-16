Сергей Козин: «Уралмаш» заслуженно выиграл Кубок России. Он целенаправленно готовится к этому турниру»
«Соперник, наверное, был лучше. Не могу сказать, что у нас не было желания. Неплохо начали, но потом позволили сопернику играть. Потом уже дали большую разницу сопернику. Догонять всегда сложнее. Лидеры «Уралмаша» отлично играли в ключевых моментах, к сожалению, не смогли догнать соперника.
На ваш взгляд, не хватило лидера, который мог взять игру на себя?
В таких играх нужен лидер. Мартина мало кто может остановить из игроков команд Единой лиги ВТБ. У нас, к сожалению, нет игрока, который может обыграть «один в один». Бабурин пропустил месяц, где‑то его не хватило, я старался чуть ограничить его время.
Были ли корректировки в игре на подборах?
У нас не хватает подвижности у больших игроков. У «Уралмаша» есть Далтон, который отлично там играет. У нас нет таких опытных «4‑х» и «5‑х» номеров. Нет такой подвижности, чтобы защищаться от Мартина и Далтона.
При нынешнем составе «серебро» — это успех?
Думаю, да. Я говорил, что «Уралмаш» целенаправленно готовится к этому турниру. Они целенаправленно усилили свой состав под кубок. Они заслуженно выиграли турнир. При удачной серии обстоятельств, возможно, могли бы забрать турнир.
Эти пару дней в турнирном режиме могут помочь перед плей‑офф в Единой лиге ВТБ?
Пока не будем загадывать, у нас там еще восемь игр. Такие финальные матчи дают много информации для тренерского штаба. Кому‑то этот опыт будет в плюс.
Команда рассчитывает на усиление перед плей‑офф?
Думаю, уже нет. Мы были ограничены во времени. Уже нет особо хороших вариантов, но успели взять Алекса Хэмильтона, поэтому будем играть таким составом», — сказал главный тренер «Пари НН».
«Уралмаш» обыграл «Пари НН» в финальном матче Кубка России (77:53) и впервые в истории стал обладателем трофея.
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