Кубок России. Финал. «Пари НН» играет с «Уралмашем»
Сегодня в Нижнем Новгороде проходит финал Кубка России.
«Пари НН» встречается с «Уралмашем».
Кубок России
Финал четырех
Нижний Новгород
Финал
Пари Нижний Новгород – Уралмаш
16 марта, 17:00
Матч за третье место
МБА-МАИ – «Химки» – 72:64 (13:21, 25:19, 18:10, 16:14)
16 марта, 14:00
МБА: Зубков (22 + 8 подборов), Трушкин (15 + 8 подборов), Барашков (12).
ХИМКИ: Ключников, Шарапов (оба – 14), Мальцев (12).
ПРИМЕЧАНИЕ: время матча – московское
Опубликовал: Филипп Прокофьев
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