Хэйден Далтон – MVP «Финала четырех» Кубка России

Хэйден Далтон получил награду MVP «Финала четырех» Кубка России.

Тяжелый форвард «Уралмаша » стал самым результативным игроком своей команды в финальном матче турнира, в котором «Уралмаш» обыграл «Пари НН» со счетом 78:59.

Далтон набрал 17 очков (5 из 12 с игры, 3 из 8 из-за дуги, 4 из 4 с линии), сделал 5 передач и 3 подбора.

В символическую сборную «Финала четырех» вошли Федор Ключников («Химки»), Андрей Зубков (МБА-МАИ), Неманя Джуришич («Пари НН»), Дмитрий Хвостов («Пари НН») и Джеремайя Мартин («Уралмаш»).