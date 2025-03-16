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Хэйден Далтон – MVP «Финала четырех» Кубка России

Хэйден Далтон получил награду MVP «Финала четырех» Кубка России.

Тяжелый форвард «Уралмаша» стал самым результативным игроком своей команды в финальном матче турнира, в котором «Уралмаш» обыграл «Пари НН» со счетом 78:59.

Далтон набрал 17 очков (5 из 12 с игры, 3 из 8 из-за дуги, 4 из 4 с линии), сделал 5 передач и 3 подбора.

В символическую сборную «Финала четырех» вошли Федор Ключников («Химки»), Андрей Зубков (МБА-МАИ), Неманя Джуришич («Пари НН»), Дмитрий Хвостов («Пари НН») и Джеремайя Мартин («Уралмаш»).

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Telegram-канал «Перехват»
Кубок России
logoАндрей Зубков
Хэйден Далтон
Неманя Джуришич
Федор Ключников
logoДжеремайя Мартин
logoДмитрий Хвостов
logoУралмаш
logoБК Пари Нижний Новгород
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