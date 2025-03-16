Хэйден Далтон – MVP «Финала четырех» Кубка России
Хэйден Далтон получил награду MVP «Финала четырех» Кубка России.
Тяжелый форвард «Уралмаша» стал самым результативным игроком своей команды в финальном матче турнира, в котором «Уралмаш» обыграл «Пари НН» со счетом 78:59.
Далтон набрал 17 очков (5 из 12 с игры, 3 из 8 из-за дуги, 4 из 4 с линии), сделал 5 передач и 3 подбора.
В символическую сборную «Финала четырех» вошли Федор Ключников («Химки»), Андрей Зубков (МБА-МАИ), Неманя Джуришич («Пари НН»), Дмитрий Хвостов («Пари НН») и Джеремайя Мартин («Уралмаш»).
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Telegram-канал «Перехват»
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